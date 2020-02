Bad Bunny condena asesinato de transgénero Alexa con potente mensaje [VIDEO]

El cantante Bad Bunny se presentó en el programa norteamericano “The Tonight Show With Jimmy Fallon” para presentar su nuevo álbum YHLQMDLG” (“yo hago lo que me da la gana”).

Sin embargo, su canción pasó a segundo plano, pues el artista aprovechó ese momento para mostrar un mensaje contra el asesinato de una transgénero en Puerto Rico.

Mientras el cantante interpretaba la canción “Ignorantes” poco a poco fue desabotonándose el blazer rosado que llevaba y mostró las palabras que tenía escrito en su polo: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

Con este contundente mensaje y vistiendo una falda negra Bad Bunny condenaba el asesinato de la mujer transgénero Neulisa Alexa que se produjo el 24 de febrero.

Un crimen que ha despertado la indignación en Puerto Rico por el grado de violencia y por un clip de la joven momentos antes del crimen.

El pasado lunes se difundió en redes sociales un video en que se escuchan voces de hombres hostigando y amenazando a Alexa. Poco después se escucha el sonido de una pistola que acaba con su vida.

Además, el crimen sucedió un día después de que su imagen se volviera viral , pues un hombre la señaló por verla entrar al baño de mujeres en un local de McDonald’s en el municipio de Toa Baja.

Bad Bunny aprovechó su presencia en un programa con gran audiencia en América para hacer llegar un mensaje en contra de este cruel asesinato.

El cantante siempre ha sido claro en expresar su opinión en temas de derechos humanos, incluso a instado a otros artistas a hacerlo, como es el caso de Selena Gomez, a quien en un momento la cuestionó sobre su postura en el tema de la inmigración en Estados Unidos.