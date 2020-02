Amy Gutiérrez desmiente rumores de romance con Nesty

La cantante Amy Gutiérrez se pronunció contundentemente sobre el supuesto romance que mantendría con su compañero de trabajo Nesty, después de que los rumores de este aparente vínculo incomodaran a Mayra Goñi, quien es la actual pareja del cubano.

“La gente habla muchísimo, yo entiendo a muchas de sus fans de Nesty que son muy celosas y lo quieren muchísimo porque es un ángel, pero nada que ver, él tiene su pareja, yo estoy muy enfocada en mis cosas”, dijo la artista.

PUEDES VER Yahaira Plasencia apoya a Amy Gutierrez tras lucirse con Sergio George

Además, Amy reveló que por causa de estos rumores se generó una incomodidad con Mayra Goñi. “Soy amiga de ella, creo que hay que tener un poco más de tino y un poco más de pensar antes de comentar o hablar porque lo que no saben es que están creando un conflicto que no se debe crear y es un poco incómodo”, aseguró la exintegrante de You salsa.

Asimismo, al ser consultada sobre si conversó con Mayra Goñi sobre el tema dijo: “Muchísimo para, obviamente, limar las asperezas porque la gente hablaba tanto y aseguraba tantas cosas, que no era que nosotros empezamos a ser algo, sino que simplemente ya nos sentíamos incómodas”, detalló la artista.

También, Amy Gutiérrez contó que le gustaría trabajar en una colaboración con la pareja de Nesty: “Sí lo hemos conversado, estamos tranquilas, a mí me encantaría hacer algo con Mayra”, manifestó la ganadora de El artista del año; además, reveló que se encuentra “soltera y sin compromiso”.

PUEDES VER Amy Gutierrez: con G de gigante

Amy Gutiérrez se luce con Sergio George

Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram una foto con el productor musical Sergio George, quien también lleva la carrera artística de Yahaira Plasencia.

“Buenas tardes. Aquí una tarde tranquila con el gran Sergio George, tomando un poco de limonada y charlando de mucha música”, fue el mensaje que escribió Amy Gutiérrez, dejando la interrogante a sus seguidores sobre si trabajaría con él en futuras producciones.