Alondra García Miró sorprendió a muchos de sus seguidores al realizar una pequeña publicación en su cuenta de Instagram dedicada al seleccionado Paolo Guerrero.

A través de su Instagram, la modelo publicó un video donde muestra quién es el nuevo integrante de su familia, el cual se trataría de su mascota, ya que ella la considera muy importante.

La empresaria dejó en claro que este cachorrito es el nuevo engreído de la familia. Tal y como se aprecia en el material audiovisual que publicó en su red social, la modelo describió a su mascota con el nombre de ‘Alito’, asegurando que disfruta mucho de su compañía.

Alondra García Miró novia de Paolo Guerrero

Cabe resaltar que esta mascota se ha vuelto el mejor amigo de Alondra García Miró y Paolo Guerrero, pues la empresaria no deja de compartir instantáneas de ‘Alito’ en su cuenta de Instagram.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Recordemos que la modelo llegó hasta Brasil para alentar al integrante de la selección peruana, quien disputó el partido del Inter de Porto Alegre para la clasificación en la Copa Libertadores de América 2020.

PUEDES VER Rodrigo González muestra cómo lucía Alondra García Miró en el pasado [FOTO]

La famosa ‘Ojiverde’ no dudó en grabar el preciso momento donde el ‘Depredador’ anotó un gol dándole el triunfo a su equipo. De esta manera, la famosa pareja demuestra los gratos momentos que pasan juntos.

Como se recuerda, la novia de Paolo Guerrero aclaró que aún no tienes planes de matrimonio con el futbolista. "Pero no, chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando me... cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, manifestó Alondra García Miró.