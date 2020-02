Magaly Medina sobre Yaco Eskenazi: “No me gustaría hacerle un ‘ampay’” [VIDEO|]

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz dejaron atónitos a sus fans cuando el ex chico reality confirmó que estuvieron distanciados por un tiempo. Tras esta revelación, Magaly Medina manifestó su afecto por la pareja y también habló sobre la posibilidad de que descubrir un ‘ampay’ del presentador de TV.

El pasado miércoles, en su programa Magaly TV, la firme, la popular ‘Urraca’ comentó el video que difundió hace unos días, donde el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” aparecía divirtiéndose en un centro nocturno sin su esposa.

“Yaco Eskenazi dio una rueda de prensa junto a Ethel Pozo, creo que para presentar el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, y los periodistas siempre preguntándole (…) A veces los periodistas confunden, ese no es un ‘ampay’, lo que sacamos de Yaco no es un ‘ampay’, porque no estaba haciendo nada malo, estaba saliendo de una discoteca. Cuando es ‘ampay’, nosotros decimos: ‘¡Ampay!’”, señaló la conductora.

Magaly Medina también habló acerca de las declaraciones en las que Yaco Eskenazi reta a las cámaras de Magaly TV, la firme a descubrirle un ‘ampay’ que ponga en cuestión su relación con Natalie Vértiz. “A mí no me gustan que me reten, porque cuando me retan yo suelo tener un afán competitivo. Yo tomo los retos, a mí me lanzan un reto y yo lo tomo”, aseveró.

Sin embargo, dejó claro que, aunque simpatiza mucho con la pareja de esposos y no le gustaría exponer un video que perjudicara el romance, de todas formas lo haría.

“Pero, no, no me gustaría. Para empezar a mí me parece una linda pareja la que hacen Natalie y Yaco, y no me gustaría hacerle un ‘ampay’. Lógicamente que si lo tengo alguna vez lo pondría al aire, como pondría cualquier ‘ampay’. Aunque me caiga la gente muy simpática, si lo tengo por su puesto que lo pondría”, sentenció.

¿Por qué se distanciaron Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi?

Hace unos días, Yaco Eskenazi sorprendió a sus seguidores al confirmar que se distanció de Natalie Vértiz a fines del año pasado, luego de la muerte de su padre.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, señaló.