Supervivientes 2020: la exnovia de Hugo califica de “cutre” el romance que mantiene con Ivana

Supervivientes 2020 lleva una semana de existencia y ha causado polémica por incontables motivos. Uno de ellos es el reciente romance entre Hugo Sierra e Ivana Icardi, quienes han sido protagonistas de apasionados momentos en la isla. Ante esto, Adara, exnovia de Hugo, ha dicho que la supuesta relación es ‘cutre’.

La ganadora de ‘GH VIP’ no dudó en brindar sus potentes opiniones en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y dijo: “Me ha dado un poco de asco, es cutre, no veo nada, no hay nada”. Según se atrevió a decir la joven, esta no sería más que una estrategia, dado que “Hugo está en otro punto de su vida que quiere estar más tranquilo”.

No solo eso. Adara además ha explicado algunas de las características que evidenciarían la incompatibilidad entre Hugo e Ivana. “Tiene casi la misma edad que yo, hay que tener en cuenta que es una chica joven, que probablemente sea muy activa, que tenga ganas de vivir”, indicó, haciendo alusión a que Hugo está un poco (bastante) mayor.

Ha soltado todo lo que tenía y también se refirió a la argentina: “Ha conseguido lo que quería hablando mal de Gianmarco, estar ahí”. Esto debido a las declaraciones que brindó Ivana desde antes de ingresar al reality en donde hablaba sobre el affaire que tuvo con Onestini.

Hablando de los besos ha dicho que el de Hugo e Ivana no se compara al que ella protagonizó con Gianmarco. “Yo tardé un mes y medio en besarme, en enamorarme, lo nuestro fue despacio”, detalló.

Y como parece que Adara conoce muy bien al padre de su hijo ha dicho algo que poco esperaban: “No le gustan las argentinas, no le gustan las rubias, le gustas las chicas más finas, como yo”.

Adara no ha podido resistir y le ha dado un consejo final al uruguayo para sus próximas relaciones. “Si le gustan las chicas leales debería empezar a serlo él”, sentenció, dando a entender que, mientras fueron pareja, Hugo le fue infiel.