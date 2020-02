Liam Neeson no quiere participar nunca más en Star Wars

Redacción

El actor Liam Neeson reveló en entrevista con Entertainment Tonight que no volverá a participar en géneros de ciencia ficción con Star Wars.

“Te voy a ser sincero, no me veo haciendo más cosas de esas. No soy un gran fan del género, creo que es Hollywood sacando toda su artillería y exhibiendo sus avances técnicos y demás. Admiro el trabajo y el talento que todo esto implica, pero no me apetece tener que estar en un gimnasio tres horas al día para tener que enfundarme en un traje de velcro con capa”, dijo.

Liam Neeson es considerado un actor versátil por el abanico de personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera en películas como La lista de Schindler, Kinsey, Desayuno en Plutón, Silencio, Búsqueda implacable o Una noche para sobrevivir. Pero también roles de superhéroe en famosas franquicias como Star Wars donde interpretó al maestro Jedi Qui-Gon Jinn en Episodio I: La amenaza fantasma (1999) y Batman (2005) donde hizo las veces del villano Ra’s al Ghul.

Neeson agradece la experiencia de Star Wars, pero afirma que no lo volvería a hacer. “Fue muy interesante porque era algo completamente nuevo para mí. Fue algo muy enriquecedor a nivel interpretativo, porque había que dar credibilidad a todo ello, pero acabé exhausto. Fue la primera y la última”, declaró.