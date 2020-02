Ganador de dos Premios Oscar, pieza clave del boom del rock Latinoamericano de la década de 1990, el productor, compositor argentino Gustavo Santaolalla es uno de los músicos y productores más premiados. Colaborador frecuente de bandas y músicos del continente, como Caifanes, Los Prisioneros, Café Tacuba, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, entre muchos otros, llegará a nuestro país como parte de la gira homenaje que traerá de regreso la música y el espíritu de Soda Stereo.

“Bueno, mi canción favorita de Soda, por muchos motivos, es ‘Cuando pase el temblor’. Creo que me llamó la atención de inmediato el hecho de que, de alguna manera, fusionara un poco de folclor en su música. Me pareció realmente muy lindo porque es algo que a mí me acompaña desde que comencé”, fueron las declaraciones de Gustavo Santaolalla en un vídeo difundido en redes sociales.

“También hay otras canciones que me encantan: 'La ciudad de la furia', 'De música ligera'. Gustavo tenía esa cosa de englobar no solamente su talento como compositor, sino también como intérprete, como cantante y también como guitarrista”, refirió el también ganador de un Globo de Oro.

El reconocido también refirió que el gran legado de Soda Stereo radica en “la calidad de la propuesta de lo que siempre hizo… en sus presentaciones en vivo, en sus álbumes”. Consideró además “impresionante” el impacto que ha tenido en toda la región: “Es una banda que indudablemente ha influenciado a todo el movimiento del rock en español”. Recordó además la experiencia personal que fue trabajar con Gustavo Cerati en el tema “El mareo”, de la agrupación de tango electrónico Bajofondo.

Finalmente, el premiado artista invitó al concierto “Gracias totales”: “Hola amigos de Perú, aquí Gustavo Santaolalla, para invitarlos a celebrar a ese grande de la música que es Gustavo Cerati, el 3 de marzo ahí estaremos con los demás integrantes de Soda y con un montón de amigos más. Así que los esperamos a todos en el Estadio Nacional el 3 de marzo. Y gracias totales”, fueron sus palabras.

“Gracias totales” será una oportunidad única para visitar la obra de Soda Stereo y homenajear a Gustavo Cerati junto a sus fanáticos. La cita en nuestro país será este 3 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro.

Será una experiencia Move Concerts, promotora de los más grandes conciertos en nuestro país, tales como la gira “Me Verás Volver” de Soda Stereo (2007), Radiohead, Depeche Mode, Metallica, Green Day, Arctic Monkeys, Katy Perry, entre muchos otros.

Precio de entradas:

Campo A: S/ 360

Occidente (numerado): S/ 193.30

Campo B: S/179.30

Oriente: S/ 154

Norte: S/90