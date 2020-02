Selena Gómez y su mamá, Mandy Teefey, acudieron a una convención llena de misterio. Madre e hija estuvieron en Chicago para participar como invitadas especiales en las diferentes actividades de la CrimeCon.

Este evento reúne cada año a los aficionados de los crímenes sin resolver.

La cantante fue vista con un atuendo sencillo que consistía en un abrigo de peluche, una cola de caballo y un cuaderno con el que apuntaba las pistas. Ella, su mamá y el grupo con el que se encontraban trabajando, tenían que unir rastros y tratar de resolver un caso en específico.

Selena Gomez produjo el documental de Netflix 'Living Undocumented' que habla sobre la realidad de la inmigración. (Foto: Toda Teen)

En la cuenta oficial de Instagram de la CrimeCon resaltan la participación de Gómez y su madre. “Nos sentimos muy honrados por haber recibido a Selena Gomez y a su mamá en el crownsolve de este fin de semana. Ellas son perfectas detectives, quienes, con cientos de otros participantes, nos ayudaron a darle paz a la familia Sova”, publicaron en la red social de este evento, puntualizando el caso que la intérprete de “Rare" desarrolló.

Selena Gómez en el Instagram de CrimeCon

El caso en mención es de Kurt Eugene Sova de 17 años de edad. Él desapareció luego de asistir a una fiesta en los suburbios de Cleveland en octubre de 1981.

Abuelo de Selena Gomez se pone triste por nueva canción de la cantante

Selena Gomez confesó, según recoge la pagina de Facebook de Music Mundial, que su abuelo lloró cuando escuchó una de las canciones más representativas de su nuevo álbum Rare: “Lose you to love me”.

Selena Gómez y su abuelo. Foto: composición

“El momento más emocionante fue cuando mi abuelo vio el vídeo de ‘Lose you to love me’ y él no paraba de llorar; y yo lloré, porque él lloraba. Me miró y me dijo: ‘Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso’”, manifestó la ex chica Disney.