Mujeres cuentan sus experiencias más vergonzosas durante el acto sexual

La relación sexual es un acto íntimo entre dos o más personas, donde dejan fluir todas sus deseos y fantasías. Sin embargo, no todas las experiencias son buenas, especialmente para las mujeres.

El Confidencial reunió una serie de testimonios donde algunas féminas contaron sus situaciones más vergonzosas y que quisieran olvidar para siempre.

El portal optó por cuidar la identidad de las mujeres y no usó sus verdaderos nombres.

Objetos extraños

“Una vez, en plena acción, mi pareja quiso ponerse creativo y paró para ‘ir a coger una cosa’. ¿Qué era? Un sombrero de vaquero. Según me explicó, era fan de las películas del Oeste y, como el vestido que yo llevaba le pareció ‘muy de ese estilo’, quiso ambientar el momento. Otro caso, pero con el mismo hombre fue cuando estábamos con los preliminares en el sillón de una terraza muy bonita que daba a la calle y a los balcones (sin cortinas) de los vecinos del edificio de en frente”, explicó Marita.

En presencia de extraños

"Una vez en una feria en Andalucía conocí a un chico y nos fuimos a buscar algún sitio escondido. Con la emoción y el alcohol, no nos dimos cuenta de que parecía bastante más de día de lo que pensábamos y que lo que era un lugar discreto era en realidad el parking principal del recinto ferial. Aunque creo que pasó más vergüenza otra gente que nosotros mismos, fue una situación dónde no sabía cómo reaccionar", aseguró Cristina.

No hay química

"En una ocasión quedé con un tío con el que llevaba tonteando mucho tiempo y había mucha química (o eso se suponía). Quedamos para ver una peli en su casa y, como suele suceder, acabamos en la cama. Y así fue cómo tuve la peor experiencia de la historia: no nos poníamos de acuerdo en nada. Además de hablar continuamente y preguntarme cosas, hubo un momento en que no sé muy bien cómo nos dimos un golpe el uno contra el otro. Ahí fue cuando decidimos que mejor olvidábamos lo que acababa de pasar y volvíamos a ver el film, así que al menos disfrutamos de una tarde de cine", comentó Penélope.

Mujer decepcionada

No es súper dotado

Una vez me fui de vacaciones con un tío con el que solo me había liado dos veces. Coincidimos en días y dije... ‘¿por qué no?’ Error. Cuando llegamos al hotel y empezamos a hacerlo me di cuenta de que tenía un micro pene. Enano. Que si hubiese sido bueno con el sexo oral no me habría importado, pero tampoco. Fracaso absoluto. Me pasé los cuatro días que estuvimos juntos borracha. Era la única forma en que podía sobrevivir a aquella vergüenza", señaló Lydia.