El modelo Patricio Parodi también habló sobre el trabajo que realiza Reinaldo Dos Santos, asegurando que cualquier persona podría salir a dar sus presagios y acertar en algunas palabras dichas.

El Profeta de América se presentó en el programa de espectáculos En boca de todos para hablar sobre la relación que lleva el integrante de Esto es guerra junto a Flavia Laos.

“Llegará un momento que se termina y no hay vuelta atrás”, dijo el vidente en plena transmisión, dejando entrever que su relación no tendría futuro.

Patricio Parodi en Instagram

Ante estas palabras, el competidor se animó a dar su punto de vista sobre esta nueva predicción dada por Reinaldo Dos Santos. “Hemos estado todos los días juntos, con Flavia, sin ningún problema, sin nada. Ese comentario es un comentario equis, que no viene al caso, nada que ver”, sostuvo la figura del América televisión.

Patricio Parodi habla sobre comentario de Reinaldo Dos Santos

Pero eso no fue todo lo que dijo, la expareja de Sheyla Rojas minimizó el comentario del brasileño. “Muchas cosas que él dice no se le cumple nada. ¡Ay, Profeta de América! ¡Qué miedo!”, expresó el locutor de Onda Cero.

Patricio Parodi manifiesta que todas las palabras emitidas por el brasileño las toma con buen humor. “Me da gracia, ni siquiera me incomoda. No hay que negar que Dos Santos tiene su público, hay gente que le cree y hay gente que no. Así como yo y Flavia no le creemos, hay gente que sí le creerá", agregó el modelo.

Por otro lado, el ‘guerrero’ deja en claro que no es muy fanático de este tipo de revelaciones. “Para mí no existe nada de esto de vidente, que te leen las cartas y el futuro, no existen. Simplemente te tiran 20 opciones, por lo menos alguna va a ‘tincar’”, finalizó la figura de América.