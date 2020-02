Natalia Lafourcade: descubre todos los secretos de la cantante mexicana

View this post on Instagram

Hermoso sábado de estar en contacto con la naturaleza y trabajar para #uncantoporméxico ❤️🇲🇽🙏🏻 seguimos trabajando en los masters del disco, son más de 30 canciones en total. Aún no me lo puedo creer, ya quiero que ustedes lo puedan disfrutar así como nosotros. 🙏🏻🍃❤️🇲🇽