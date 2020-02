Miguel Barraza a un día de su operación: “Hay ‘Chato’ para rato” [VIDEO]

Miguel Barraza, a pesar de enfrentar el cáncer próstata y estar a un día de someterse a una operación para seguir luchando contra esta dura enfermedad, no ha perdido la picardía que lo caracteriza.

El popular ‘Chato’ Barraza contó, en una entrevista para La República, que se encuentra tranquilo y confiado de que la operación saldrá bien.

“Me encuentro normal porque sé que estoy en buenas manos y con buenos médicos”, indicó el también conocido ‘Miguelito’ Barraza. Además, explicó que su enfermedad aún es reversible. “El cáncer incipiente que todavía no agarra carne, como decimos nosotros los criollos”, explico el comediante entre risas.

Asimismo, al consultarle si sentía cierto temor a someterse a dicha intervención, mencionó que lo deja en manos de Dios. “Yo ya tengo varias operaciones y ya lo que Dios decida”, expresó el humorista. Explicó que la operación durará aproximadamente dos horas y necesitará entre tres o cuatro días de reposo.

Además, el cantante criollo conocido como Eduardo del Perú, estuvo al lado de Miguel Barraza y confesó sentirse muy admirado por la actitud que tiene su amigo a pesar de la enfermedad que atraviesa.

“Yo me quedo realmente impresionado. Bueno, él como cómico que es, tú lo ves radiante, ni bien he entrado lo he encontrado con la sonrisa en los labios, con esa fuerza que solamente los guerreros tienen. Recontra confiado porque va a ser muy exitosa su operación y va a salir de esta. Todos nosotros hemos venido a apoyarlo, hemos venido a darle esa fuerza, esas ganas para que pueda ser un éxito esa operación y para que pueda seguir haciendo reír a la gente”, expresó el cantante criollo.

Miguel Barraza Foto: Mario Palacios

Finalmente, ‘Miguelito’ Barraza aseguró que saldrá bien de su intervención. “A todo mi público les digo que no va a pasar nada. Todavía hay ‘Chato’ para rato", dijo el comediante.