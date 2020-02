Magaly Medina sobre futbolistas de Alianza Lima: “Los más indisciplinados que existen” [VIDEO]

Magaly Medina no se calló nada luego de que las cámaras de su programa Magaly TV, la firme captaran por tercera vez en el año a Jean Deza, jugador de Alianza Lima, celebrando el cumpleaños de Olinda Castañeda hasta altas horas de la madrugada, cuando al día siguiente tenía entrenamiento.

Fue por eso que la popular ‘Urraca’ se refirió a los futbolistas de este club deportivo y resaltó que ella no es hincha de ningún otro equipo, como se podría pensar al hacerle críticas a Alianza Lima:

“No piensen que yo soy de Universitario, de Cristal, no, no me gusta el fútbol, no lo sigo. Da la casualidad que siempre ‘ampayamos’, últimamente, a jugadores de Alianza Lima”, aseguró Magaly.

Pero eso no fue todo, la presentadora dejó en claro que los jugadores profesionales de camiseta blanquiazul “deben ser, seguramente, los más indisciplinados que existen, porque por eso se les ‘ampaya’”, según dijo Magaly Medina al inicio de su programa de este miércoles 26 de febrero.

Asimismo, afirmó que la labor que ella y su equipo de reporteros hacen de captar a los futbolistas debería ser valorada ya que, gracias a su trabajo, el público se entera del compromiso que los deportistas mantienen con su equipo.

“Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengochea. ¿Qué más quiere? Él los entrena en la cancha de fútbol, y nosotros los vigilamos fuera”, agregó sobre el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengochea.

Magaly Medina responde a Erick Osores tras ‘ampay’ de Jean Deza

Como se sabe, tras ser 'ampayado’, Jean Deza ha sido criticado por varios comentaristas de fútbol. Sin embargo, llamó la atención que el periodista deportivo Erick Osores expresara que le sorprendería el ampay del futbolista si “saldría con dos trabucos". A lo que la conductora Magaly Medina se pronunció y aseguró que muchos periodistas “más parecen alcahuetes y presidentes de club de fans y no les interesa la indisciplina”.