Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez anuncian nuevo proyecto y amenazan a infieles

Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez sorprendieron a sus seguidores en las redes sociales al revelar que ambas se encuentran trabajando en un nuevo proyecto. Lo que más llamó la atención de los fans fue el mensaje que dejó la peruana en su publicación, en el que amenaza a los infieles.

“Con mi adorada @lizbethrodriguezoficial cocinando un proyecto espectacular. Que se preparen los infieles”, fue la leyenda que escribió la presentadora para la fotografía donde posa muy sonriente junto a Rodríguez, quien se hizo famosa por conducir el programa Exponiendo infieles, del canal Badabun de YouTube.

Laura Bozzo también registró algunos videos de lo que fue su encuentro con la youtuber azteca, a quien nombró como su “sucesora”. “Miren ustedes con quién estoy, con mi sucesora”, se oye decir a la abogada en uno de los clips.

Laura Bozzo aún no da más detalles sobre su nuevo proyecto junto a Lizbeth Rodríguez

Además, la peruana bromeó con algunas de sus frases más conocidas. “Y que pasen los desgraciados”, “Que pase el desgraciado, que pase el maldito infiel”, exclamó Laura Bozzo, mientras que Lizbeth Rodríguez le seguía la corriente. “Prepárense amigos porque una vez que nos juntamos... ya nos juntamos, ya se chingaron”, señaló entre risas la mexicana.

Foto captura: Laura Bozzo Instagram

Cabe señalar que Lizbeth Rodríguez se encuentra envuelta en la polémica luego de que se conociera que no recibió el dinero correspondiente por los programas de Exponiendo infieles, pese al gran éxito que significó el famoso espacio. “Realmente a mí en Infieles nunca me pagaron nada. Esa era lana de Badabun, yo cumplía mi cuota, a mi me prestaban equipo para grabar y equipo humano", comentó en conversaciones con Franco Escamilla.