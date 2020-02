Jazmín Pinedo pide disculpas por fuerte discusión con Rosángela Espinoza

La conductora de “Esto es guerra” Jazmín Pinedo pidió disculpas en vivo por su actitud durante un fuerte ‘cruce de palabras’ con Rosángela Espinoza. La presentadora de televisión aseguró que el polémico incidente no se volverá a presenciar en el reality.

“En este momento me quiero dirigir al público, no se va a volver a repetir, todos merecemos respeto, sin importar la jerarquía”, lamentó la exfigura de Latina.

PUEDES VER Mario Irivarren admite que prefiere a María Pía Copello antes que a Jazmín Pinedo en EEG [VIDEO]

Como se recuerda, la también exchica reality enfureció al percibir que Rosángela Espinoza intentó imitarla al acusar a su compañero Jota Benz. “¿Qué te pasa? No me calles ‘Jota’, tú ni nadie me tiene que callar ¿okey?”, expresó la popular ‘chica selfie’.

Ante ello, Jazmín Pinedo intervino y le aclaró a Rosángela Espinoza que no iba a permitir que se burle de ella en pleno programa. “Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza y ¡no te juegues así conmigo!”, respondió.