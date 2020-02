Gala Brie: “Me alegra que mi música inspire y cuestione”

En tiempos en que los casos de violencia contra la mujer y feminicidios han aumentado en nuestro país y en el mundo, la cantante Gabriela Gastelumendi, mejor conocida como Gala Brie, se ha propuesto, a través de su música, ayudar a las personas envueltas en relaciones tóxicas, además de cuestionar y comprender lo complicado que podemos ser los seres humanos en el amor cuando insistimos en permanecer al lado de quien nos hace daño.

“Recibo terapia psicoanalítica ya hace varios años, y eso me ayuda a reflexionar sobre temas o situaciones que pasan a nuestro alrededor y de los que siento la necesidad de hablar, y luego los plasmo en una canción. Lo que busco es que mi música pueda ayudar a las personas que se sienten identificadas con las situaciones que narro en los temas, y que sepan que no están solas”, señaló Gala, quien hace unas semanas estrenó el tema ‘Cuando regresa el miedo’, que ha recibido buena respuesta de sus seguidores.

“Siento que reconocen mucho de lo que hablo en sus propias experiencias. Incluso muchos, la mayoría mujeres, me piden consejos de cómo enfrentar la situación por la que atraviesan. Me alegra que mi música inspire y cuestione, y a partir de ahí busquen las herramientas para estar bien. De mi parte, siempre comparto números de consulta con psicólogos y demás profesionales que los pueden ayudar”, anota.

Para Gala, uno de los puntos desatendidos en el país, pero fundamental para nuestra estabilidad emocional, es la salud mental. “Ni en la música ni en ningún otro rubro se habla de ese tema. Tener problemas mentales, de ansiedad o depresión o bipolaridad son temas que se tachan en nuestro país. A las personas afectadas se les ve como ‘enfermas’, cuando en realidad solo pasan por una condición o un estado que puede ser tratado y superado y así disminuir el estrés que conlleva”, dice Brie, quien, ciertamente, proviene de una familia de psicoanalistas y psicólogos. “Estoy convencida de que prestando atención a esos temas se podrían disminuir las altas cifras de feminicidio”.

La intérprete, quien también ha trabajado como actriz, asegura que la música no es solo una herramienta para entretener, sino también para darle visibilidad a los problemas que nos afectan como sociedad. “Con mi propuesta intento abrir esa puerta a los temas de los que no se habla en voz alta. Me gustaría más adelante liderar un movimiento sobre el cuidado de nuestra salud mental. Mientras, si puedo ayudar con mi música, encantada”.