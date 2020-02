Gaby Spanic enciende las redes con foto desnuda en su Instagram

La polémica actriz venezolana Gabriela Spanic, acaba de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece totalmente desnuda a fin de promocionar ‘La Usurpadora’ en versión teatral que iniciará una gira por varios países.

En la foto, que dejó sorprendidos a sus miles de seguidores, se ve a Spanic, de 46 años, sentada en una piedra, cubriendo con su mano parte de su pecho, y mirando atrevidamente a la cámara. “Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”, escribió la intérprete en el post.

“Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro”, agrega.

La Usurpadora, fue la telenovela que le dio fama mundial a Gaby Spanic, gracias a su interpretación de las gemelas Paulina y Paola. Precisamente el papel de Paola Bracho, lo llevará a recorrer diferentes países, entre ellos Brasil, España y Venezuela con una gira teatral que iniciará el próximo 19 de marzo. La obra también llegará a Estados Unidos en abril, donde Spanic se presentará en varias ciudades como Nueva York (3 de abril) y Chicago (5 de abril), entre otras.