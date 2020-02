Gabriela Spanic se desnuda para promocionar La Usurpadora [VIDEO]

Gabriela Spanic alborotó a sus fieles seguidores tras compartir una foto desde su cuenta oficial de Instagram, en la que posó totalmente desnuda.

La actriz venezolana, quien se hizo famosa por su papel en la recordada novela La Usurpadora, acaparó toda la atención luego que se animara a publicar la imagen que dejó en evidencia su trabajada figura.

Gabriela Spanic posó desnuda en el 2019.

No obstante, Gabriela Spanic aclaró en la descripción de la imagen que su osado desnudo no es de ahora, sino de un calendario que hizo el año pasado. Ella aprovechó la atención para promocionar su gira teatral con la novela que la llevó a la fama.

“‘Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas’. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en La Usurpadora Teatro”, se lee en el mensaje.

Los seguidores de Gabriela Spanic no dudaron en comentar la osada fotografía que alcanzó los 83 445 de reacciones en Instagram.

“Eres hermosa, pero creo que se pasaron con el Photoshop”, “Bendiciones”, “Hermosa”, “Me va a dar un paro cardíaco”, “Eres una cosa divina”, “Oh, Dios”, “Qué mujer”, “Excelente foto”, “Estoy sin palabras”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de la actriz de 46 años.

Gabriela Spanic se hizo conocida gracias a la telenovela La Usurpadora

Gabriela Spanic se pronuncia sobre la nueva versión de La Usurpadora

La recordada novela mexicana La Usurpadora tendrá una nueva versión. El papel principal cayó en manos de Sandra Echeverría, quien recibió buenas palabras de Gabriela Spanic.

“Me encanta, es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo”, señaló la venezolana al programa Cuéntamelo ya.