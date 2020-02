Internautas muestran su molestia con Jazmín Pinedo. Luego de protagonizar una intensa discusión con Rosángela Espinoza, usuarios de redes sociales exigen la salida de la conductora de Esto es Guerra.

El intercambio de palabras inició durante uno de los juegos del reality. La popular ‘chica selfie’ mostró su desacuerdo por una de las preguntas hechas a Facundo González, su compañero de equipo. Luego de esto Jota Benz le habría pedido silencio, lo que causó la furia de la también modelo.

“¿Qué te pasa, Jota? Ni tú ni nadie me pueden callar, ¿okey?”, dijo Rosángela Espinoza. Esta expresión no cayó nada bien a Jazmín Pinedo, que tomó esta frase como una burla, pues minutos antes había hecho un reclamo parecido.

“Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante (...) yo sí conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tú tampoco le das confianza a otras personas, no te juegues así conmigo, nada más”, expresó la conductora de Esto es Guerra.

Esta situación causó el disgusto de los miles de seguidores de Rosángela Espinoza, quienes no dudaron en expresar su enojo a través de la plataforma Twitter e incluso pidieron la renuncia inmediata de Jazmín Pinedo a través del hashtag “Fuera Jazmín de EEG”.

Usuarios de Twitter piden renuncia de Jazmín Pinedo

“Se supone que EEG se debe a su público, pues 99.9% de su público no quiere más a Jazmín en EEG” y “No más faltas de respeto hacia los competidores ni al mismo conductor del programa. No más faltas de respeto de parte de alguien que se hace llamar la conductora simplemente por abusar de su posición. No más”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma social.

A pesar de este efusivo pedido, la producción del reality juvenil no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el futuro de Jazmín Pinedo en Esto es Guerra.