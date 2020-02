Britney Spears se rompe el pie durante rutina de baile y comparte el video en redes [VIDEO]

Britney Spears preocupó a sus fans tras anunciar que sufrió una lesión en el pie. El hecho habría ocurrido a mediados de febrero, pero fue recientemente comunicado por la misma artista a través de un video en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver a la intérprete realizando una exigente rutina de baile; sin embargo, segundos después de iniciada la coreografía, se resbaló debido a que se encontraba danzando sin zapatos.

“No he bailado en seis meses, así que me encuentro fuera de forma. Y sí, ya sé que estoy descalza... No se rían pero así me acomodo mejor al piso. Posdata: aquí pueden escuchar cuando me rompo el pie... Disculpen si es algo ruidoso”, escribió Britney Spears en Instagram.

La publicación generó conmoción entre los usuarios de la plataforma, quienes expresaron su preocupación por el estado de salud de la cantante y le brindaron su apoyo ante la lesión.

Sam Asghari, actual pareja de la cantante, compartió una serie de fotografías que muestran a Briney Spears en una cita médica.

“Cuando te rompes algo, suele crecer más fuerte, especialmente cuando eres mi chica. Mi leona se rompió uno de los metatarsos del pie haciendo lo que más ama, bailar. Le deseo la mejor recuperación, para que puede saltar, correr y bailar", escribió el iraní en su cuenta de Instagram.

La lesión ocasionó que la intérprete de “Toxic” tenga que ser inmovilizada. Según se muestra en las imágenes del entrenador personal, la hermana de Jamie Lynn Spears ahora luce la frase ‘Más fuerte’, escrita en su nuevo yeso.