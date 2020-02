Yola Polastri cumple 70 años: revive una de las etapas más críticas de la animadora infantil

Hoy, 25 de febrero, Yola Polastri, la popular “Chica de la Tele” y una de las figuras más representativas del show infantil, está de cumpleaños y celebra sus 70 años más vigente que nunca. Esto luego de que en el 2019 se sometiera a una operación por un peligroso aneurisma cerebral.

La intérprete de las músicas infantiles “Eco”, “La gallina turuleca”,"Mi ranchito", “El telefonito”, entre otros, vivió tiempos difíciles. Sus programas como “Los niños y su junio”, “El mundo de los niños” y “Hola Yola” son recordados por aquellos que lo sintonizaban.

PUEDES VER Yola Polastri salió bien de complicada operación al cerebro

En esta fecha especial recordaremos quién era la animadora infantil que aparece de manera esporádica en teatros y discotecas y repasamos una de sus etapas más complicadas que le tocó vivir.

Yolanda Piedad Polastri Giribaldi nació en Lima y es considerada como una de las mujeres símbolo de los niños. Dedicó gran parte de su vida a producir programas infantiles tipo show y sacando un sinfín de temas musicales que hasta ahora suenan en celebraciones tanto de grandes como de chicos.

Yola Polastri está de cumpleaños. Foto: difusión.

En setiembre del año pasado acaparó los titulares de la prensa tras conocerse que “La chica de la tele" padecía de un aneurisma cerebral por lo que fue intervenida en una delicada operación.

Familiares y amigos pidieron acompañar el momento con oraciones por el episodio complicado por el que Yola Polastri estaba enfrentado.

El neurocirujano Henry Pacheco, encargado de la operación, informó que su estado era estable suscitando la calma a todo aquellos que se preocupaban. “Ingresó a la clínica un poco nerviosa, pero salió muy bien de la cirugía que duró tres horas y media. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en observación, pero está acompañada de sus familiares”, contó en ese entonces.

Amigos de Yola Polastri estuvieron en aquella etapa difícil como el periodista deportivo y exaspirante del sillón municipal, Alberto Beingolea, quien fue parte del elenco de Yola en su niñez y hoy es su amigo cercano. La animadora lo acompañó en el 2018 en su cierre de campaña.

También, Mario Dávila, amigo cercano de la exconductora infantil, contó en ese entonces que Yola Polastri se enteró del aneurisma cuando sintió desvanecerse en un show en el teatro Canout. En ese sentido, decidió ir al médico y allí le detectaron

Visité a mi amigo y FAN YOLA Mario Dávila, lo conocí en San Juan de Dios, el hace el nacimiento electrónico en Zárate, loable labor. Ahora el cuida a su papá de 95. Querer es poder. Llevarte alegría me hace feliz. Bendiciones Marito, tienes el cielo ganado. ¡Sorpresa sorpresa! pic.twitter.com/5ErzGuhoOc — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) May 21, 2018

Sin embargo, Yola Polastri retornó a su actividades con normalidad luego de recuperarse a pesar de que le detectaron dos aneurismas más pero en zonas no peligrosas y que no necesitan atención. Por ello, escribió en twitter: “Recibí una buena noticia, me hice mi control anual de aneurisma cerebral y ya me dieron de alta, curada, no más controles”.