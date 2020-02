Yahaira Plasencia reapareció en televisión luego de ser criticada por su presencia en la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro 2020. La cantante de salsa agradeció a su productor musical Sergio George por su colaboración para recibir la invitación especial.

Según se informó en En boca de todos, la popular ‘Reina del totó’ estuvo presente en el evento de música latina, pero en la zona más cercana al show, donde estaban los invitados más importantes de los premios de Univision en Estados Unidos.

En forma de agradecimiento, Yahaira Plasencia admitió que no hubiera sido considerada en la lista de invitados especiales sino fuera por el apoyo del productor estadounidense. Además, reveló que Sergio George no estuvo presente en la gala.

“No me acompañó, me dijo ‘te han invitado a ti, a mí también, pero yo quiero que brilles esa noche tú. Yo me quedo en el hotel viéndote por televisión’. Tenía una entrada privilegiada por el presidente de Univision”, contó la intérprete de “Y le dije no”.

Aclaró que el productor musical está logrando que ella se haga conocida en el género de la salsa por personas en Miami. “Creo que si también no tuviera a Sergio de lado, yo hubiera podido entrar e ir a los premios, pero no me hubiera sentado en la mesa”, expresó la salsera.

Yahaira Plasencia responde a críticas por su look en Premios Lo Nuestro

La cantante de salsa Yahaira Plasencia lanzó un fuerte comentario contra sus detractores, quienes la criticaron por su look en la alfombra de Premios Lo Nuestro.

“Yo siempre he dicho nunca uno es monedita de oro para gustarle a todos. Siempre van a haber críticas y eso acepto. Es parte de”, declaró Yahaira Plasencia.