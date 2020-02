Sabrina Sabrok: “Mi esposo me golpeó y trató de estrangularme” [VIDEO]

Sabrina Sabrok, una conocida actriz argentina que trabaja en el negocio de contenido para adultos, hizo una dramática y grave denuncia en redes sociales.

Lorena Fabiana Colotta, nombre real de la también modelo de 48 años, confesó a través de las historias de Instagram haber sido víctima de violencia familiar por parte de su esposo.

Sabrina Sabrok contó que su esposo intentó estrangularla.

Sabrina Sabrok, quien posee una gran fama por el contenido subido de tono que comparte en sus redes, se animó a contar el dramático episodio que le tocó vivir, pues a raíz de los fuertes golpes que recibió tuvo que cancelar tres show que tenía programados en Estados Unidos.

Sabrina Sabrok hace grave denuncia por violencia familiar.

Según contó, la exmodelo del recordado programa La hora pico mantuvo una fuerte discusión con su pareja, el cual terminó en una pelea, saliendo ella gravemente lastimada. Incluso, la actriz porno explicó que no puede cantar ni bailar porque el sujeto intentó estrangularla.

“Hace algunos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, donde actualmente resido”, se lee en el comunicado difundido desde Instagram.

“Tengo el cuello y la garganta muy lastimados, y no puedo cantar y bailar; he tenido que cancelar tres shows que tenía programados. Yo siempre he sido una mujer de palabra que cumple con sus compromisos laborales y personales, desafortunadamente esta vez mi salud me lo impide”, añadió.

Sabrina Sabrok se encuentra afectada emocionalmente por lo sucedido.

En el texto también se dio a conocer que esta no era la primera vez que su esposo, quien ya fue detenido por las autoridades policiales norteamericanas, atentaba contra su integridad.

“Mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aún cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento”.

Finalmente, la actriz porno señaló que se siente muy afectada psicológicamente, pero agradece el apoyo de las autoridades.

“Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida, estoy en terapia psicológica y me he visto muy respaldada por las autoridades de Estados Unidos”, mencionó.

Sabrina Sabrok continuará con sus proyectos

A pesar del duro momento que le tocó atravesar, Sabrina Sabrok se mantiene firme con su carrera profesional.

La actriz porno confirmó su participación en la plataforma de contenido de cinta para adultos, Brazzers.

“No puedo dejar de trabajar y seguiré con mis proyectos, entre ellos grabaré películas para adultos con Brazzers, una famosa productora de este género”, señaló.