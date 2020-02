El actor Felipe Colombo, quien dio vida a ‘Manuel Aguirre’ en la serie juvenil Rebelde Way, tiene actualmente 37 años y todavía tiene vigencia en el mundo actoral de su país.

El artista fue invitado al programa El muro infernal de Telefe, donde recordó su tiempo en la exitosa serie, así como su participación en la banda Erreway.

En un divertido concurso, el actor fue desafiado a cantar para sacar cara por su equipo, el azul, y buscar derrotar al rojo, comandado por el actor Gastón Soffritti.

Durante su participación, Felipe Colombo fue retado a cantar varias canciones del exitoso grupo Erreway como “Bonita de más”, “Sweet baby” y “Para cosas buenas”.

Además, el artista confesó que a veces se olvidaba de las letras y que pedía ayuda del público para cantar y así poder sortear la situación.

“No me las acordaba en el momento, ¿me las voy a acordar ahora? Me anotaba algunas letras en la mano porque se me confunden”, reveló el cantante.

La primera canción que intentó interpretar fue “Para cosas buenas” de la cual se acordó dos estrofas. Luego interpretó “Será porque te quiero”, pero el actor tampoco se acordó por completo de la letra. Al último, tuvo la oportunidad de reivindicarse con la canción “Bonita de más”.

La serie Rebelde Way fue -hace alguno meses- nuevamente tema de conversación por aquellas generaciones que disfrutaron de su época de éxito, pues Netflix decidió subir todas los capítulos a su la plataforma de streaming.

Como se recuerda, la serie tuvo dos temporadas que reunía 318 capítulos y fue la impulsora del grupo musical Erreway.