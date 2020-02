Ozzy Osbourne declaró en una emisora de radio que lleva el párkinson sin perder el buen humor y que esto no es excusa para retirarse de la música ni de los escenarios.

Asimismo, señaló que ha considerado esa opción, pero es el cariño hacia sus fans que puede más ante el problema que le aqueja.

“Lo he pensado, lo he meditado seriamente, pero simplemente no me puedo retirar. Los quiero demasiado”, afirmó el ‘Príncipe de las tinieblas’.

El cantante de 71 años confesó que sufre de Parkinson y que viene buscando tratamientos en Suiza.

Además, estos meses el integrante de Black Sabbath se ha visto afectado no solo por el párkinson, sino por varios contratiempos en su salud.

“Este último año ha sido un infierno en relación con mi estado de salud. Me sometí a una operación de columna que me dejó peor de lo que estaba y ahora la gente se cree que acabo de descubrir que tengo párkinson. Lo sabía desde el año 2003, pero se trata de una forma leve de la enfermedad y no voy a permitir que me cambie la vida. Quiero decir, conozco las limitaciones que impone, y las sobrellevo lo mejor que puedo”, indicó.

Ozzy Osbourne es un cantante británico de heavy metal

Ozzy Osbourne también recordó que sufrió un corte en la palma de su mano que le produjo una infección. Superado eso, fue atendido por una fuerte neumonía que le pedía descanso. Sumado a que el párkinson se estaba agravando, fue una etapa que el consideró “un calvario”.

Ozzy Osbourne y su esposa Sharon Osbourne. Foto: difusión

“No voy a mentir, y tengo la impresión de que he acabado pagando por todos esos años en los que salí indemne de mis excesos”, declaró el popular ‘Padrino del heavy metal’ tras cancelar una gira norteamericana por la enfermedad.