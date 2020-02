Jazmín Pinedo sigue en boca de todos tras su reciente enfrentamiento con Rosángela Espinoza. La nueva conductora de Esto es guerra no sería del total agrado de algunos participantes del reality.

Uno de los que lo hizo notar esas supuestas diferencias fue Mario Irivarren, quien a través del programa En boca de todos encaró a la expareja de Gino Assereto respecto a las preferencias en la conducción de la competencia.

A su turno, la popular 'Chinita’ manifestó que no tiene ningún problema con el integrante de los ‘Combatientes’ y pidió que no busquen ponerlos en su contra porque eso no pasará.

Por su lado, Tula Rodríguez le pidió a Mario Irivarren que mire a los ojos a Jazmín Pinedo y le diga directamente que María Pía Copello es su favorita como conductora de Esto es guerra.

“Con respeto y con cariño, obviamente por el tiempo compartido, por la amistad que se ha generado, si yo tuviera que elegir entre Jazmín o María Pía, elegiría a María Pía, no tiene nada de malo. No es nada malo”, respondió el amigo de Ivana Yturbe ante la sorpresa de la exfigura de Latina.

En su defensa, la popular ‘Chinita’ aseguró que eso no le molestaba en lo absoluto. “Pero a mí no me molesta que él diga eso, yo lo dije”, precisó.

“El beso de Judas”, se le escuchó decir a Ricardo Rondón, al mismo tiempo que el chico reality y la ex ‘mujer al mando’ se saludaron con un beso en la mejilla.

Vale recordar que en una reciente entrevista para América Espectáculos, Jazmín Pinedo admitió que tiene un carácter “jodido” y que si alguien le busca, tendrían que abstenerse a las consecuencias, haciendo alusión al reciente enfrentamiento con Rosángela Espinoza.