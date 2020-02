La exesposa de Marc Anthony, Dayanara Torres, estuvo durante un año batallando contra el cáncer de piel. Finalmente se sometió el martes 25 de febrero a su último tratamiento contra la enfermedad que le fue diagnosticada a principios de 2019.

Es por eso que la modelo boricua manifestó su alegría y emoción por culminar con esta etapa desde su cuenta oficial de Instagram.

“La guerrera más fuerte que conozco, mami, sin ti yo no puedo. Me has dado no solo tu ayuda para poder trabajar. Pero te has dedicado a seguir impulsándome en la vida cuando me ves que decaigo. Gracias por nunca soltarme y por inyectarme de tu gran fe para seguir adelante. Te amo, Lela, con toda mi alma”, escribió agradecida por el apoyo de su madre.

Luego de culminar con las 18 sesiones de tratamiento contra el cáncer, Dayanara Torres celebró con sus familiares y amigos en un restaurante de comida puertorriqueña, siendo el deseo de todos que en marzo, cuando se le practiquen los exámenes, se corrobore que haya podido superar completamente la enfermedad.

“Hoy es un gran día para mí y para mi familia. Orando y suplicando ahora de rodillas para que en marzo cuando tenga todos mis exámenes (MRI, Citi, Pet) salga todo negativo. Gente, más que nunca no me suelten. La oración llega no importa desde cuán lejos venga. Dios tiene el control y Dios es bueno siempre”, publicó la madre de los hijos de Marc Anthony desde su Instagram.

Asimismo, la jueza de Mira quién baila se refirió a las grandes lecciones que le dejó la experiencia de atravesar por algo así.

“Qué año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, náuseas a diario, y hasta todo me sabe a metal, pero un año lleno de aprendizaje, qué lección de experiencia tan fuerte para mí”, añadió Dayanara Torres en Instagram.