Magaly Medina no se quedó callada ante la posibilidad de enfrentar nuevamente un proceso judicial. En su programa de ATV, la conductora arremetió contra Jossmery Toledo luego que se anunciara que la suboficial estaría evaluando, junto a su abogado, iniciar una demanda por el ampay presentado el pasado 24 de febrero.

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron a la agente policial ingresando a un hotel junto al futbolista Christopher Olivares, hijo del ‘Zancudo’ Olivares. La ‘pareja’ permaneció en el establecimiento hasta la mañana del día siguiente.

“Donde se ha visto demandar por un ampay, no hemos entrado a la habitación ni a la ducha (...) Por favor no se pasen, no soy culpable de las reacciones de la gente en redes sociales que celebra a este chico y denigra a la policía", expresó la popular ‘Urraca’ durante la más reciente edición del programa.

