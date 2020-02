Magaly Medina responde a Jossmery Toledo ante posible demanda

Magaly Medina no se quedó callada ante la posibilidad de enfrentar nuevamente un proceso judicial. La conductora arremetió contra Jossmery Toledo luego que se anunciara que la suboficial estaría evaluando, junto a su abogado, iniciar una demanda por el ampay presentado el pasado 24 de febrero.

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron a la agente policial ingresando a un hotel junto al futbolista Christopher Olivares, hijo del ‘Zancudo’ Olivares. La ‘pareja’ permaneció en el establecimiento hasta la mañana del día siguiente.

PUEDES VER Jossmery Toledo captada junto a Christopher Olivares por Magaly Medina [VIDEO]

“Donde se ha visto demandar por un ampay. Estamos en plena calle a la luz del día. no hemos entrado a la habitación ni a la ducha (...) Por favor no se pasen, no soy culpable de las reacciones de la gente en redes sociales que celebra a este chico y denigra a la policía", expresó la popular ‘Urraca’ durante la más reciente edición del programa.

Luego de presentar en vivo una nota publicada por La República, la presentadora manifestó sentirse confundida por las causas que podrían haber llevado al representante legal de la suboficial, a considerar un proceso judicial.

“¿Cuáles serían las causas por las que intentaría demandarme su abogado? ¿Por qué? ¿Me metí en su intimidad, en su privacía? (...) Desde aquella vez que salió en un Tik Tok es una persona pública”, indicó.

Magaly Medina además criticó el ‘doble discurso’ que se puede observar en redes sociales luego que se difundieran las imágenes de Jossmery Toledo y el futbolista Christopher Olivares.

Magaly Media responde a Jossmery Toledo

“Este es un país completamente machista. Acá los hombres pueden hacer lo que se les da la gana, las mujeres no. Ese es un desequilibrio de nuestra sociedad, que también de alguna manera tenemos que combatir”, expresó la conductora de Magaly TV, la firme.