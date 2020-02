Liam Neeson no quiere saber nada con Star Wars

El actor Liam Neeson ha dejado muy claro que el género de ciencia ficción y los personajes de superhéroes no son su prioridad y que definitivamente no tiene muchas ganas de volver a participar en franquicias como Batman y Star Wars.

“Te voy a ser sincero, no me veo haciendo más cosas de esas. No soy un gran fan del género, creo que es Hollywood sacando toda su artillería y exhibiendo sus avances técnicos y demás. Admiro el trabajo y el talento que todo esto implica, pero no me apetece tener que estar un gimnasio tres horas al día para tener que enfundarme en un traje de velcro con capa", reveló el actor irlandés a ‘Entertainment Tonight’.

En Star Wars.

Desde su participación protagónica en la película ‘La lista de Schindler’, Neeson se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, al mostrar una gran versatilidad, al combinar cine de prestigio en filmes como ‘Kinsey’, ‘Desayuno en Plutón’ o ‘Silencio’, con taquillazos que le han convertido en héroe de acción, como la saga ‘Venganza’ y cintas como ‘Non-Stop’ o ‘Una noche para sobrevivir’. Y también, con roles de superhéroe en famosas franquicias como Star Wars donde interpretó al maestro jedi Qui-Gon Jinn en ‘Episodio I: La amenaza fantasma (1999) y Batman (2005) donde hizo las veces del villano Ra’s al Ghul.

En Batman

A propósito de su participación en Star Wars dijo que, al margen de lo disfrutable que fuera su experiencia en la cinta por el carácter novedoso de la misma, acabó convencido de que ese universo tan particular no estaba hecho para él. “Fue muy interesante porque era algo completamente nuevo para mí. El caso es que teníamos que actuar delante de pelotas de tenis que, eventualmente, se convertirían en monstruos y otras criaturas por arte de magia. Fue algo muy enriquecedor a nivel interpretativo, porque había que dar credibilidad a todo ello, pero acabé exhausto. Fue la primera y la última”, declaró el actor quien de alguna manera, con su voz, retornó brevemente como Qui-Gon Jinn, en ‘El ascenso de Skywalker’ pero como un homenaje a los fans.