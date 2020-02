Falta un mes para que empiece la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians. Las famosas hermanas han sorprendido a sus seguidores con un tráiler en que se ve a Kim y Kourtney Kardashian peleando.

En el video, de al menos un minuto de duración, se puede ver a las hermanas discutiendo y luego la situación se complica, y se van a la manos, incluso Kim Kardashian termina en el piso.

La discusión empieza con Kourtney lanzándole una botella de agua a la empresaria, mientras le increpa que nadie le ha dado importancia al asunto que estaban tratando. Luego se acerca a ella y la empuja, por lo que termina en el suelo.

Ante tal agresión, Kim Kardashian se levanta y quiere golpear a su hermana. “No vuelvas a lanzarte de esa forma”, le advierte. Tras ello, la empuja y se alista para golpearla, pero la escena se corta.

La tensión entre las hermanas han ido en aumento desde el año pasado, pues Kourtney Kardashian no quería que las cámaras de Keeping Up With the Kardashians grabaran en su casa o cuando compartía momentos con su novio Younes Bendjima.

El deseo de no exponer más su vida privada perjudicaba a las otras hermanas, porque obligaba a Kim y Khloé kardashian a trabajar más horas en compensación.

Por eso, se dijo que Kim kardashian planeaba una demanda por inc u mplimiento de contrato contra su hermana.

La nueva temporada empieza el 26 de marzo, por lo que sus seguidores tendrán que esperar para ver cómo se desarrolla la confusa pelea entre las empresarias.