Katy Jara recibió propuestas indecentes para impulsar su carrera como cantante

La cantante de cumbia Katy Jara reveló que hubo empresarios que se atrevieron a hacerle propuestas indecentes a cambio de apoyarla en su carrera como cantante.

En una reciente entrevista, la intérprete aseguró que el machismo aún se encuentra presente en el mundo de la cumbia, pues las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres.

“Sí hay machismo. Seguramente a muchas compañeras les debe haber pasado porque en los últimos 15 años ha prevalecido la cumbia de los varones y en el último par de años han surgido nuevamente agrupaciones femeninas, solistas”, señaló la también conductora de Domingos de fiesta a Trome.

Katy Jara contó que comprobó esta situación cuando algunos promotores le pidieron ‘favores’ a cambio de impulsar su carrera artística.

“Yo tengo desde el 2011 como solista y he pasado una serie de circunstancias, momentos en los que algunos promotores de cumbia me decían que no iba a conseguir nada porque soy mujer, porque estoy sola y no tengo el apoyo de un ‘padrino’, de un auspiciador... propuestas, de repente, de empresarios, que me decían que podíamos hacer algún tipo de ‘canje’ a cambio de su apoyo”, precisó.

Sin embargo, la cantante rechazó de forma tajante los pedidos de los empresarios. “Gracias a Dios mi familia me ha formado de una manera muy estricta y con valores”, manifestó.

Por otro lado, Katy Jara se mostró muy emocionada porque este domingo 8 de marzo se estrenará la nueva temporada de su programa Domingos de fiesta. “Es la primera vez que haremos el programa en vivo y presentaremos un versus de la cumbia y la salsa con Kate Candela”, relató la cumbiambera.