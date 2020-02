La conductora Karla Tarazona reveló detalles de la relación que mantienen sus hijos con la actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco. La también locutora declaró para el programa Mujeres al mando que ella tomó la decisión de aceptar que se conozcan debido a un pedido del cumbiambero.

“En la presentación oficial yo estuve presente (…) Se me recomendó que mi hijo vea que se le estaba presentando a una persona cercana a su papá”, aseguró Karla.

Además, afirmó que si Christian Domínguez hubiera seguido con Isabel Acevedo esta experiencia jamás se hubiese podido dar. “Para mí va a ser impresentable hasta el fin de los días”, sentenció la presentadora.

“Definitivamente no porque es mi forma de pensar, mi opinión personal. No puedo entender como alguien como ella (Isabel Acevedo) que tuvo la conchudez de meterse a mi casa y ya se iba de viaje con él. ¿Crees que va a tener respeto por un niño? No pues, si no tuvo respeto por mi casa menos va a tener respeto por la criatura”, detalló Karla Tarazona.

Además, dijo que ella tiene la potestad de permitir o no que sus hijos conozcan a alguien: “Entonces obviamente nunca se iba a dar ese caso, y si se hubiera dado sería cuando mi hijo cumpla la mayoría de edad y él mismo decida si se acerca o no a tal persona”, expresó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez junto a su hijo en Válgame.

Por otro lado, Karla Tarazona reveló que mientras Christian Domínguez mantenía una relación con Isabel Acevedo jamás le pidió presentársela a sus hijos. En cambio, sí lo hizo con Pamela Franco:

“Me lo pidió porque me dijo vivimos juntos, y es su pareja y en cualquier momento ellos piensan agrandar su familia y no sería justo para el bebé presentar a alguien de la noche a la mañana ya con familia, como que (él diría) qué ha pasado, en qué tiempo me perdí”, manifestó.

Karla Tarazona, Pamela Franco e Isabel Acevedo. Foto: Composición

También, aseguró que ha puesto reglas para el cuidado de su hijo y que se lo hizo saber a Pamela Franco.

“El día que los presentaron súper bien, hasta el momento no tengo ningún problema ningún inconveniente, yo si he tenido una conversación con ella, pero el responsable es el papá. Creo que la situación se está llevando de la manera mas alturada, de una forma que emocionalmente no sea afectado el niño en un ambiente en donde todos nos llevemos bien”, finalizó.