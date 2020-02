Jossmery Toledo Coronel sigue dando qué hablar. La exsuboficial se despidió de la Policía Nacional del Perú tras ser aceptada su solicitud de pase al retiro. La ‘Reina del TikTok’ se pronunció para dar a conocer esta noticia a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro, demoró porque el procedimiento es así. Tienen que evaluar para ver si me dan de baja o no”, expresó Jossmery al inicio de su mensaje.

PUEDES VER Jossmery Toledo ya no es más suboficial de la Policía

Además, explicó a sus seguidores de Instagram que se encontraba brindando su último servicio como policía: “Hoy es el último día que hice servicio con mi hermoso chaleco de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, donde yo pertenezco o pertenecía”, dijo la influencer.

Asimismo, manifestó su gratitud con la PNP. “Bueno estoy un poco triste porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución, la institución es muy hermosa, tiene muchos campos por aprender”, dijo Jossmery Toledo.

También se refirió a las críticas por parte de varios personajes de la farándula como Magaly Medina, quien afirmó que ella no habría sobresalido como suboficial: “Del cual aprendí bastante, aunque digan que no, que no hice cursos. Sí hice cursos, de cierta manera lo he hecho. De repente no han sacado por ahí ciertas cosas, que he tenido felicitaciones y todo eso”, expresó.

Finalmente, la expolicía dejó la duda sobre el verdadero motivo por el cual decidió retirarse de la PNP y aseveró que, aunque muchos la critiquen, ella seguirá adelante:

“Pero ya se enterarán del motivo por el cual yo he pedido mi retiro, espero no me critiquen. Bueno siempre voy a ver críticas constructivas, negativas, pero siempre voy a escoger de todo un poco para poder aprender más (…) Estoy un poco apenada. Ya lloré, ya me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”, dijo conmovida desde sus historias de Instagram.

Por otro lado, Jossmery Toledo afirmó que continuará siendo influencer: “Ya seguiremos con las rutinas de ejercicios y muchas cosas más”, añadió.