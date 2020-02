Cathy Sáenz, cansada de las críticas y ataques, no tuvo reparos en alzar la voz y defender a Jossmery Toledo, quien en los últimos días desató la polémica por su último ampay y fue víctima de innumerables comentarios negativos a través de las redes sociales.

Hecho se dio a raíz de las imágenes que se mostraron en Magaly TV, la firme, donde se ve a la suboficial saliendo de un hotel en Miraflores acompañada del jugador de Sporting Cristal, Christopher Olivares.

Tras la difusión del ampay, la popular reina de Tik Tok no ha dejado de recibir comentarios. Si bien hay opiniones que respaldan a Jossmery Toledo, otras personas han rechazado por completo el comportamiento que tuvo la mujer policía todo este tiempo, y hasta se han llegado a leer mensajes machistas, en los cuales felicitan al futbolista por haber ‘campeonado’ con ella.

Es por ello que la conductora de Mujeres al mando lamentó que aún no se acepte la libertad sexual de las mujeres y expresó unas palabras, refiriéndose a la situación que está atravesando la suboficial.

Jossmery Toledo Foto: archivo

“Creo que todavía no se acepta la libertad sexual de la mujer. si nos ponemos a analizar cada comentario malo, imagínate”, indicó Cathy Sáenz durante la transmisión del programa.

Por otro lado, Jossmery Toledo, cansada de todos los ataques que ha recibido, entre ellos, los de Magaly Medina, dijo que podría demandar a la periodista por mostrar las imágenes en su programa. Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no se quedó callada y respondió a la amenaza.

“Dónde se ha visto demandar por un ampay. Estamos en plena calle a la luz del día. no hemos entrado a la habitación ni a la ducha (...) Por favor no se pasen, no soy culpable de las reacciones de la gente en redes sociales que celebra a este chico y denigra a la Policía", expresó.