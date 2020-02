Magaly Medina generó revuelo al opinar sobre la apariencia que actualmente tiene Josimar Fidel. Frente a los comentarios de la conductora de ATV, el salsero le respondió mediante sus historias de Instagram.

“Te voy a responder por aquí porque no pienso hablarle a ninguna de tus cámaras. Ya me cansé que sigas engañando al público que me sigue, que si estoy gordo que: ‘Ay, que gordo está Josimar’. Ahora que si estoy flaco: ‘Qué flaco que está'. No entiendo qué operación se ha hecho”, escribió el intérprete de “La mejor de todas”.

Luego de esta problemática generada por las constantes operaciones de manga gástrica, Jhon Kelvin rompió su silencio y explicó que en su experiencia personal le ha ido bien con este procedimiento.

“Me siento saludable. Antes pesaba 95, ahora peso 70. La gente como que ha visto por años al Jhon Kelvin gordito,¿ no? El cambio (ha preocupado a la gente) no solamente mío, sino también de otros que se han realizado (la manga gástrica)”, afirmó.

“Hago mis ejercicios súper bien. La grasa que tenía internamente me ponía de mal humor, pesado, de no querer hacer actividades y eso que soy todavía joven”, acotó.

En otro momento, Jhon Kelvin no fue ajeno al cuestionamiento que tuvo Magaly Medina a Josimar, a quien le dijo que se encontraba “desmejorado”.

“Deberían de informarse más y no solamente ella, sino todas las personas que quieren saber sobre la manga gástrica. Lógicamente si tienes una operación va a ver un proceso de menos a más. Tanto Josimar como el que te habla, así como muchos artistas, han tenido el mismo procedimiento”, argumentó el cumbiambero.