Esto es Guerra: Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza se enfrascaron en fuerte discusión [VIDEO]

Un momento de tensión se vivió en la última edición de Esto es Guerra. Jazmín Pinedo, conductora del programa, y Rosángela Espinoza, tuvieron un fuerte cruce de palabras en plena emisión del reality.

La discusión empezó cuando la ‘chica selfie’ se mostró en desacuerdo con una pregunta que Facundo González, miembro de su equipo, no pudo contestar, por lo que ‘Jota’ Benz ganó el punto para los Guerreros. “Facundo qué va a responder eso”, aseguró.

Acto seguido, Rosángela cuadró a ‘Jota’ por, supuestamente, pedirle que se calle: “¿Qué te pasa, Jota? Ni tú ni nadie me pueden callar, ¿ok?”.

Esto fue tomado como burla por Jazmín Pinedo, quien minutos antes había tenido un reclamo similar. Tras unos breves segundos, la ‘chinita’ tomó la palabra y se dirigió a la participante de los Combatientes: “Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza, y eso es exactamente lo que tú pides, así que mucho cuidado".

La combatiente no se quedó callada y respondió: “Tú eres la conductora, y yo soy una competidora, así que cada uno en su lugar”, a lo que Pinedo acotó: “¿Y eso qué tiene que ver? Somos dos personas y necesitamos respeto”.

Al cuestionar el por qué del reclamo de Jazmín, esta respondió: “Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante (...) yo sí conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tú tampoco le das confianza a otras personas, no te juegues así conmigo, nada más”.

Luego de que Jota niegue haberse referido a Rosángela cuando dijo “cállense”, la presentadora del reality intentó seguir con su explicación, interrumpida por la competidora, quien solo apeló a decir: “No voy a hablar”.

“En verdad me parece una falta de respeto que ella se esté burlando de esa manera (...) yo le voy a pedir a la producción que si no habla con Rosángela y no le pone las cosas claras (...) yo sí me voy a incomodar", finalizó la exconductora de Latina, quien mandó a corte comercial ante los airados cuestionamientos de la ‘chica selfie’.