‘Un solo corazón’: Jazmín Pinedo revela detalles de la película donde actuará junto a Jesús Neyra

La modelo Jazmín Pinedo se sinceró y habló sobre la nueva película en la cual participará junto a su expareja Jesús Neyra, que llevará por nombre Un solo corazón.

La ‘Chinita’ dejó en claro que no pretende faltar el respeto a nadie, por eso se ha propuesto seguir aprendiendo para continuar con su faceta en el arte escénico.

“Acabo de terminar de grabar una película. Hasta el momento voy a estar en dos películas este año y estoy muy contenta, tampoco soy actriz, no se ofendan, pero sí pretendo seguir aprendiendo y si se me presenta las oportunidades yo encantada las voy a tomar”, sostuvo la ex chica reality.

Jazmín Pinedo modelo y conductora de "Esto es Guerra"

En la película Un solo corazón, Jazmín Pinedo interpretará el papel de una joven que es integrante de la barra de Alianza Lima, mientras que Jesús Neyra pertenece al cuadro rival, Universitario.

Jazmín Pinedo. Foto: archivo

“Yo soy Alejandra, es una universitaria que pertenece a una barra y se enamora de un chico, es bien Romeo y Julieta. Sí, Jesús Neyra está del otro lado”, manifestó el excompromiso de Gino Assereto.

En un pequeño adelanto de la cinta se aprecia a un grupo de hinchas de Alianza Lima esperar con ansias el tan aclamado partido sin imaginar que pasaría minutos después.

Cuando de pronto Jesús Neyra logra percatarse de la presencia de la ‘Chinita’ y sin importarle nada, se acerca hasta su tribuna, causando un gran revuelo entre ambas equipos.