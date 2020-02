Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en la más reciente emisión de Esto es guerra. La conductora no toleró que la ‘Chica selfie’ le “faltara el respeto” delante de sus compañeros.

Todo ocurró porque la autodenominada ‘Barbie peruana’ le pidió a Jota Benz que no la calle, esto debido a que su compañero Facundo González no pudo responder una pregunta que le hizo la producción, por lo que fue vencido por el cuñado de Pinedo.

“¿Qué te pasa, Jota? Ni tú ni nadie me pueden callar, ¿okey?”, protestó Rosángela Espinoza. Acto seguido, la conductora de Esto es Guerra respondió.

“Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza, y eso es exactamente lo que tú pides, así que mucho cuidado”, aseveró.

Ante el reclamo de la expareja de Gino Assereto, la modelo no se quedó callada y le contestó de inmediato, generando la intervención de Gian Piero Díaz y la producción.

Jazmín Pinedo lanza advertencia a Rosángela Espinoza

Después que culminara la emisión del reality, Jazmín Pinedo advirtió a Rosángela Espinoza a través de las cámaras de América Espectáculos.

“Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que nadie me pisotee. La gente sabe como soy, yo no estoy escondiendo nada. Yo tengo un carácter bien jodido y si en verdad vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes, nada más”, manifestó la presentadora de Esto es guerra.

En tanto, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, le dio un consejo a Pinedo. “No seas palomilla Jazmín, claro que lo tienes. Todos tenemos carácter en algún momento, pero lo tenemos que saber sacar con formas, educación y respeto”,