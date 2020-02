Fabio Agostini sobre Nicola Porcella: "¿Todavía está en el programa? Es el chico con más oportunidades”

Fabio Agostini habló sobre Nicola Porcella y su aún presencia en la televisión, pese al desatinado comentario que lanzó a Karina Rivera en Todo por Amor.

En el pasado, el modelo español tuvo un enfrentamiento con Nicola Porcella, debido a que se especulaba que su expareja Mayra Goñi tuvo un romance oculto con el ex chico reality y le había sido infiel con él.

El popular ‘Galáctico’ regresó al Perú para lanzar fuertes comentarios de las figuras de la farándula, entre ellos, su ‘rival’ Nicola Porcella.

Nicola Porcella recibe duras críticas por comentario machista sobre Katina Rivera. Foto: Instagram

“¿Todavía está en el programa? Es el chico con más oportunidades que he visto en mi vida”, ironizó el exintegrante de “Esto es guerra”.

El modelo español negó que exista alguna enemistad con Nicola Porcella, incluso, aseguró que le hizo un favor en referencia a su pasada relación con la actriz Mayra Goñi. “Si me invita yo voy, no tengo ningún problema con Nicola. No soy rencoroso, me hizo un favor”, expresó.

Fabio Agostini habla de Jossmery Toledo

El modelo español aseguró que no conoce a la exsuboficial Jossmery Toledo, pese a que lo relacionaron con ella. Según Fabio Agostini, vio fotos de la también influencer en Instagram y reaccionó a una de sus publicaciones sin tomar en cuenta quién era.

Además, la defendió de las duras críticas. “¿Quién no queda con un alguien para pasarla bien? Ya está, somos seres humanos", expresó el otrora chico reality.