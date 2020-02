Luz Merly Santa Cruz mostró todo su talento en la primera ronda de la competencia folclórica en el Festival de Viña del Mar. La cantante ayacuchana interpretó el tema ‘Por un mañana mejor’, por el que recibió el aplauso del público. Pero obtuvo el menor puntaje de la noche (5.1) ubicándose en el tercer lugar frente a sus contrincantes de Chile (6.4) y Colombia (5.3). Sin embargo, esto no la desanima. Hoy es su segunda fecha y está dispuesta a dar el todo por el todo, tal y como lo dice a través del hilo telefónico.

¿Cómo evalúas tu primera fecha en el escenario del Festival de Viña del Mar?

Bien. Uno como artista anhela llegar a este tipo de escenarios, pero la emoción rebasa tus límites y te distrae. Los artistas somos humanos, no somos máquinas para hacer todo a la perfección. Sin embargo, estoy feliz por el trabajo que he hecho y con ganas de dar mucho más mañana (hoy).

PUEDES VER Pablo Alborán muestra su disgusto con los filtros de Instagram creando una peculiar solución

¿Sientes que pudiste dar más en el escenario?

Eso no. Le puse todo el ‘punche’, pero la emoción me embargó porque fue mi primera experiencia con el público y el jurado y de todas maneras es una presión y una responsabilidad representar al país, a eso hay que agregarle la adrenalina del momento. Pero no me arrepiento de la presentación que tuve, pude transmitir toda la energía del tema y escuchar los aplausos del público al final me hizo sentir respaldada pese a que obtuve la menor votación de la noche. Pero bueno, ha sido una batalla, sigo en la lucha.

¿Te sorprendió que la calificación fuera tan baja?

Las cifras son las cifras. En caso de que no se obtuviera la victoria, la gente sacará sus propias conclusiones, finalmente el público es el mejor juez. Pero hay que mencionar que en Perú la señal a través de Fox llegó atrasada y por eso muchos compatriotas no pudieron votar a tiempo y eso, obvio, perjudica el promedio.

PUEDES VER Viña del Mar 2020 en alerta por protestas afuera del Anfiteatro Quinta Vergara

¿Acaso fuiste la única artista perjudicada por la señal?

Eso no lo sé, pero de acuerdo a los comentarios en redes, mucha gente quiso votar por mí y no pudo. Por eso le pido al púbico su apoyo y respaldo con su voto. De mi parte, luego de mi primera experiencia en el escenario, en mi segunda fecha trataré de imponer mi calidad. ¡No, trataré no! Me voy a imponer.

¿Cómo harás para superar los nervios esta vez?

Nervios no, no estuve nerviosa, fue la emoción y la ansiedad lo que me ganó. Me decían que iba al ‘Monstruo’ y no hay ningún monstruo, la gente me aplaudió, recibí buenos comentarios, han resaltado el contenido de mi tema. Eso es mejor que 50 mil gaviotas. Para la siguiente fecha voy a manejar mejor mis emociones.

PUEDES VER Viña del Mar 2020: Noche perfecta de Mon Laferte y Francisca Valenzuela

¿Has sentido algún tipo de rechazo por ser peruana?

Para nada, no recibí pifias para nada y eso me hizo sentir más tranquila. Incluso los músicos chilenos me felicitaron y yo a ellos porque todos hemos dado nuestro máximo esfuerzo y hemos venido por un objetivo. Si uno no lo consigue, no quiere decir que eres un perdedor o que tu talento no sirve. El juez es el público.

¿Cómo viene siendo tu estancia por allá en medio de protestas y tensión por las demandas de los chilenos?

Bien, la producción ha redoblado la seguridad, en esa parte no se ha descuidado en nada, por el contrario, se ha preocupado en salvaguardar nuestra integridad física. Las cosas se han calmado por lo menos alrededor de la Quinta Vergara. Estamos tranquilos.

PUEDES VER Alejandro Sanz y Andrés Calamaro alaban a Mon Laferte tras presentación en Viña del Mar 2020

¿Has podido conocer a algún artista internacional?

Lamentablemente no. Sé que Pedro Capó me calificó con 6 puntos, para mí eso ya es un reconocimiento importante. En general, el hecho de compartir escenario con gente de trayectoria y mostrar mi talento me hace sentir ya una ganadora.

Datos

- Presentación. Hoy será su segunda fecha. Y el jueves se dará a conocer al ganador.

- Votos. Cuando esté en el escenario se puede votar a través del play store Claro Viña 2020. La votación culmina cuando termina su tema.