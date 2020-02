Camilo Echéverry es criticado por comparar a Evaluna Montaner con un cachorro

Camilo Echéverry y Evaluna Montaner continúan su luna de miel, aunque están siendo criticados en las redes sociales debido a una historia de Instagram.

En su cuenta, el cantante de Tutu publicó una foto en la que se ve la mitad de la cara de su esposa con una analogía entre ella y un perrito.

En el mensaje, el intérprete aseguró que Evaluna Montaner se ríe, le da hambre y llora “como los cachorritos”.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner

“Parce (amigo), ella es como un cachorrito, pero que es capaz de hacer lo que quiera... cachorrito porque se tropieza un poquito mientras hace lo que quiera, pero termina haciendo lo que quiera siempre. Y se cae, a veces ella se cae, pero se ríe y le da hambre como los cachorritos. Y llora, a veces llora como los cachorritos. Pero se pone feliz cuando llego después de irme, como los cachorritos. Es por eso”, manifestó.

Camilo Echéverry Instagram

Usuarios en redes sociales como Twitter hicieron stickers, memes y tweets criticando la actitud de Camilo.

“La relación de Camilo y Evaluna es todo lo que está mal con el amor romántico. Dejen de romantizar el machismo que reproducen las nuevas generaciones”, “La idea del amor en pareja que profesan Camilo y Evaluna es problemática ¿Y por qué eso es importante? Porque la generación de adolescentes que los sigue aprende una educación afectiva que termina siendo nociva” o “El fervor y extremismo religioso habla por él. Él no la ve como su compañera. Él la ve como su acompañante obediente y desvalida. No se permitan eso, no somos objetos, somos fuerza creadora”, son algunos de los tweets que se ven en la plataforma.