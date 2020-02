Aracely Arámbula acabó con los rumores que señalaban que su historia de amor con el ‘Sol de México’ se verá reflejada en la temporada 2 de Luis Miguel, la serie.

Asimismo, señaló si sus hijos, Miguel y Daniel, aparecerán como parte de la trama de la serie de Netflix.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me dijeron que no voy a salir en esta temporada ni mis hijos”, manifestó la actriz al programa mexicano Ventaneando.

Aracely Arámbula y sus hijos. Foto: Instagram

Además, indicó que fueron sus abogados quienes actuaron “a tiempo” para que ella ni sus hijos aparezcan ni sean mencionados en la producción que protagoniza Diego Boneta.

“Mi nombre no puede salir, no vamos a salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos; espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”, remarcó, al mismo tiempo que dio a entender que sí habrá una tercera temporada de la serie.

Aracely Arámbula. Foto: difusión

Solo queda ver en Luis Miguel, la serie si se hace alusión a Arámbula en la ficción, pero con otro nombre. No es la primera vez que se haría, por ejemplo lo mismo sucedió con la periodista Claudia de Icaza, quien apareció como Cynthia Casas.

Recordemos que Aracely Arámbula y Luis Miguel se encuentran en una batalla legal por la manutención de sus hijos Daniel y Miguel. El cantante de ‘La Bikina’ se ha negado a cumplir con ello, por lo que la relación entre los artistas no se encuentra bien, según la actriz, pese a que conocidos indiquen lo contrario.

“La verdad es que dicen muchas cosas, como mi queridísimo Toño Mauri, hermoso… (dicen) que todo está bien y que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad”, puntualizó.