La modelo Anahí de Cárdenas se comunicó con sus seguidores para referirse sobre la salud mental. “Y es que a veces no nos ocupamos de la salud mental hasta que es demasiado tarde", inició así su extenso mensaje.

"Es algo que tampoco discrimina en raza ni en sexo ni en estatus social. Nos puede afectar a todos. Yo no soy psicóloga, pero sí he sido paciente, y se como va el tango”, escribió en su cuenta de Instagram.

Resaltó que las terapias no solo son para las personas que la padecen, sino también para aquellos que necesiten ayuda emocional. “La terapia psicológica no es solo para gente ‘loca’. Es para cualquiera que necesites un soporte emocional, sea cual sea el caso”, sostuvo la actriz.

Anahí de Cárdenas da potente mensaje en Instagram

De la misma manera hizo mención sobre el mal uso que se le da. “La palabra ‘loca’ es bien fea, y se usa para desautorizar a personas incomprendidas que no calzan dentro de un molde estructural en la sociedad, e incomodan”, recalcó la modelo.

Anahí de Cárdenas y su mensaje en su cuenta de Instagram

A la vez, hizo un llamado a la sociedad a prestar más atención a las personas que padecen de salud mental. “Pongámosle atención a nuestros amigos y familiares, muchas veces no nos damos cuenta, pensamos y les decimos, si realmente quisieras, podrías salir de esa cama, ¿Porqué eres así? Me agredes y de ahí me pides disculpas, te contradices , te pones en situaciones de riesgo. ¿Qué te pasa?”, resaltó Anahí de Cárdenas.

“Si quieres ser feliz, se puede. Toma la responsabilidad de tu vida. Ahora yo decido hacer este proyecto para echarle luz a este asunto”, escribió en su red social.

Anahí de Cárdenas famosa actriz peruana

“Ayudemos en vez de estigmatizar. Estén atentos y si tú estas leyendo esto y pasando por un periodo de mie..., pide ayuda. El que quiere ponerse bien, es difícil, no me lo tienen que decir a mi. Pero más fácil es hacernos las víctimas y no hacer la verdadera chamba”, finalizó la actriz peruana.