Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han sido un referente entre las parejas mediáticas más estables del medio; sin embargo, pese a que siempre se les ha visto más unidos que nunca, ellos estuvieron mal en las últimas fechas.

De acuerdo con las declaraciones del conductor en una entrevista para El Popular, durante diciembre y enero pasó situaciones personales muy difíciles como la muerte de su padre, por lo que se distanció de su esposa y madre de su hijo. No obstante, el exparticipante de Esto es guerra explicó que con el pasar de los días las cosas han ido mejorando.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, argumentó.

Ahora, la pareja ha vuelto a estar junta pese a que, en algún un momento, se deslizó la posibilidad de una separación luego de que el actor fuera visto saliendo de una discoteca junto a sus amigos mientras su esposa se encontraba de vacaciones por Estados Unidos.

“Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, manifestó.

El ex chico reality agregó que evalúan la posibilidad de convertirse en padres nuevamente, dejando atrás los rumores de una separación definitiva con Natalie Vértiz, con quien se casó en julio de 2015 en una ceremonia que fue transmitida por televisión nacional.