Yaco Eskenazi, amigo de Ethel Pozo y conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya, no quedó exento de ser consultado sobre el comentario machista que realizó su compañero Nicola Porcella contra Karina Rivera.

“A mí no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina, más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, fue lo que el ex chico reality dijo en el programa Todo por amor de Latina.

Ante ello, Yaco Eskenazi respondió lo siguiente: “Creo que fue un error, yo lo consideraría un error inocente. Hay que considerar que a Nicola le han dado duro por mucho tiempo y por supuesto eso le puede jugar en contra y ponerlo nervioso”.

En ese sentido, el esposo de Natalie Vértiz explicó que se generó revuelo por el simple hecho que lo dijo Nicola Porcella, porque si hubiera sido por otro conductor las cosas quizá fueran distintas.

“Yo sí creo que fue un error y hay que estar seguros de lo que se va decir y tener cuidado, porque dicho por él, puede ser tomado de mil maneras. Quizá si lo hubiera dicho otro conductor, hubiera pasado por alto. Que siga para adelante y que le sirva de lección”, manifestó Yaco Eskenazi.

Finalmente, el ex chico reality argumentó que las personas suelen equivocarse muchas veces y que por ello nadie puede decir si va o no más en un determinado trabajo, declaración que lo orilló a citar al actor Joaquín Phoenix, quien admitió durante los Premios Oscar que erró mucho y que se considera una persona complicada.