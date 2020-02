Mon Laferte en Viña del Mar: “Tenía miedo en presentarme”

Mon Laferte, la artista más polémica y famosa de Chile, se presentó en Viña del Mar 2020 con mucho ritmo, fuerza y pasión. La intérprete de amárrame dio un pequeño discurso donde reveló que sintió muchos nervios y medio subir al estrado de la Quinta Vergara.

Como se sabe, la cantante se presentó en los Grammy, el pasado noviembre. Ella aprovechó la atención de la prensa para, en forma de protesta, realizar un osado topless. En su pecho iba escrito la siguiente frase: “En Chile tortura, violan y matan”, en referencia a las protestas sociales que se vive en su país desde 4 meses y, que amenazó el desarrollo normal del festival.

Mon Laferte en Viña del Mar 2020.

“Tenía miedo. Muchas personas me aconsejaron que no viniera (...) No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían ‘ tienes que ir’”, señaló Mon Laferte.

“Me he sentido súper nerviosa. Soy una cantante normal que da su opinión como cualquier persona”, agregó.

Mon Laferte fue una de las artistas más esperadas de la noche, ya que gracias a su explosiva personalidad se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo y, sobre todo, de los chilenos, quienes corearon, bailaron con temas como amárrame, plata ta tá, entre otras.

Pero ahí no quedó todo, la cantante bajó del escenario para cantar junto a los asistentes. Mientras esto sucedía, ella llevaba consigo una pañoleta color verde, que es un símbolo de resistencia de las mujeres, quienes buscan despenalizar el aborto y un trato más equitativo.

¿Quién es Mon Laferte?

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, es una cantautora, música, compositora, pintora y activista chilena de 32 años. Ella nació el 2 de mayo

de 1983 en Viña del Mar.

Mon está implicada especialmente en la defensa del colectivo LGBT, el ecologismo, el aborto libre, los derechos de los animales, el feminismo y la situación política de su país