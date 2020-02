La cantante Mon Laferte sorprendió a todos durante su presentación en Viña del Mar 2020. La intérprete de Tu falta de querer se ganó los aplausos de los asistentes y por tal motivo se adjudicó las Gaviotas de Oro y Plata.

Laferte no dijo palabra alguna tras recibir los premios. Los presentadores se encargaron de halagarla, mientras ellos solo atinó a sonreír un poco nerviosa.

Mon Laferte, Viña del Mar 2020

Sin embargo y antes de su última canción, Mon Laferte, señaló que las Gaviotas de Oro y Plata las donará.

“Quiero despedirme y no quiero que esto se tome a mal. Pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial y difícil … a modo significativo yo voy a entregar las Gaviotas porque yo no quería venir al festival. Se las voy a dar a alguien que necesite a una fundación si la quiere rifar. No es que yo no quiero las Gaviotas porque el cariño ya lo tengo … las devolvería y esto no es una ofensa, gracias por todo”, comentó.