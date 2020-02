Samahara Lobatón era voceada en las redes sociales como la última invitada a El valor de la verdad. Sin embargo, el programa decidió emitir una edición pasada presentando a Melissa Klug, madre de la joven.

Al respecto, Cathy Sáenz habló sobre esta ausencia en Mujeres al mando y explicó cuáles fueron las razones por las que no se habría realizado y puesto al aire esta entrevista.

Cathy Sáenz cree que Samahara Lobatón estará en El valor de la verdad.

La panelista del programa matutino esperaba que la hija de Melissa Klug se presentara en el espacio televisivo de los sábados, pero no fue así. No obstante, dijo, con seguridad, que esto sucederá el próximo sábado porque ya se ha grabado un edición del mismo.

“Nosotros esperábamos en El valor de la verdad a Samahara Lobatón. Era el rumor que iba corriendo en estos últimos tres días. No sabemos qué pasó, tampoco sabemos si fue grabado, porque yo sé que el sábado estuvieron grabando [...] Es posible que el próximo (sábado) salga, no nos han dicho nada, pero vamos a quedarnos con las ganas”, dijo la conductora de televisión.

Lo dicho por Cathy Sáenz se contradice con la programación del canal, pues este sábado se estrenará La Máscara, el nuevo espacio televisivo que Mathías Brivio conducirá.

Como se recuerda, el viernes pasado, Laura Borlini precisó que Samahara Lobatón iba a ser la siguiente invitada en El valor de la verdad. Así lo informó Renzo Madrid, el productor general de Latina.

“He pedido autorización para poder decirlo porque no sabía si me podía mandar a decirlo, me han dicho que sí, posiblemente Samahara se siente este fin de semana en el sillón rojo. Entonces digo cómo es la cosa, porque ahí no se va a hablar de qué bonita fue su crianza, no creo que se hable solo de eso”, dijo la conductora de En exclusiva.