Plácido Domingo acepta ser responsable de acoso sexual [FOTOS y VIDEO]

Tras haber sido acusado de acoso sexual por veinte mujeres, Plácido Domingo aceptó “toda la responsabilidad” de sus actos y ha pedido perdón a las afectadas. Esto ha sucedido luego de que negara lo sucedido y calificara esa actitud de su parte como “imposible” e “inconcebible”.

Plácido Domingo ha dicho respetar a sus compañeras del ámbito musical que decidieron hablar. “Entiendo ahora que algunas de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas”, indicó. Fue a través de un comunicado dirigido a la agencia Europa Press que el director de orquesta expresó su pesar por lo acontecido.

En agosto de 2019, las mujeres comenzaron a hacer sus denuncias sobre acoso sexual. Hecho que motivó al tenor madrileño a darse el tiempo de analizar cada caso. Según mencionó el comunicado, esto le llevó a crecer como persona. “Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma”, detalló.

Es así que Domingo buscaría promover un cambio “positivo” en la ópera para que hechos como en los que se vio involucrado vuelvan a suceder. “Mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo empuje a otros a seguir mis pasos”, explicó.

Patricia Wulf fue una de las mujeres que se animó a denunciar los acosos del tenor español.

El músico ha decidido hablar del tema luego de varios meses. En un principio, cuando los casos iban saliendo a la luz, Plácido Domingo negó todo acto de abuso cuando era uno de los directivos de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de los Ángeles, por ser un acto “tan imposible como inconcebible”.

Pese a lo que indica en su comunicado, el mes pasado refirió que, “los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado”.